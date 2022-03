In leven van Patrick draait alles om geld: vermogensbeheerder schrijft nu thriller over bitcoins

Ook in Bergschen­hoek staan de bedden klaar voor Oekraïense vluchtelin­gen

In de hele regio worden opvanglocaties ingericht voor mensen die voor de oorlog in Oekraïne zijn gevlucht en naar de regio Rotterdam-Rijnmond zijn gekomen. Ook in Bergschenhoek, in de gemeente Lansingerland, is een opvang voor kinderen en hun begeleiders nu klaar voor gebruik. De eerste mensen kunnen vanaf deze week terecht.

27 maart