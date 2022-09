In Krimpen zijn asielzoekers van harte welkom: ‘Als ik honger had, zou ik ook een beter heenkomen zoeken’

Rotterdams architec­ten­bu­reau ontwerpt ‘beste wolkenkrab­ber ter wereld’ (in Amsterdam)

Wereldwijd platform voor bouwinformatie Emporis heeft wooncomplex The Valley aan de Amsterdamse Zuidas uitgeroepen tot beste wolkenkrabber ter wereld. Het ontwerp van The Valley is van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV.

