In het huis van Carien loop je een rondje van en naar het balkon: ‘Die grappige indeling sprak me gelijk aan’

Commentaar Wat moet je nou met een bedrijf dat wegduikt als de overlast weer opduikt?

Iedereen zit te wachten op de zon, behalve Heijplaat. Want als het eindelijk even zomers wordt, is het er meteen vergeven van de vliegen. Lekker in de tuin zitten is er dan in het Rotterdamse havendorp niet bij. Het bedrijf dat de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor de overlast speelt nu verstoppertje. Dat is, schrijft Leon van Heel in het Commentaar, ongehoord.