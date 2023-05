In het bijzondere liefdesverhaal van Rein en Ellie speelt tramlijn 2 een prominente rol

DE KWESTIE (GESLOTEN) Koningsdag in Rotterdam kostte vier miljoen euro, was het de investe­ring waard?

Een gelukzalige koning, Máxima die een traantje wegpinkte, de stad volop in de schijnwerpers en nog eens tienduizenden bezoekers langs de route. Volgens velen was Koningsdag een eclatant succes. Was het de investering van 4 miljoen euro - waar vooraf nogal wat kritiek op was - dubbel en dwars waard?