In hermetisch afgesloten cel speelde zich een drama af: Nigel (24) werd toegetakeld en overleed

Mysterie opgelost: achter de palen op de Oude Havenbrug schuilt een prachtig verhaal

In Vlaardingen heeft iedereen wel eens gelopen, gefietst of gereden over de Oude Havenbrug. De palen die het hekwerk van de brug verbinden zijn in verschillende kleuren geschilderd. En de vier vlammen op de pilaren van de brug zijn groen, rood, blauw en paars. Maar waarom is dat? Wij zochten het voor je uit!