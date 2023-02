In garage van Khalid stonden auto's met verborgen ruimtes: ‘Ik heb met dit alles niets te maken’

LEZERSBRIEVEN Laksheid bij aanbeste­ding veer Rozenburg?

Het is toch niet te geloven!? Niet alleen de laksheid van Bleu Amigo, maar ook van de provincie. Bij de aanbesteding van het veer Rozenburg had toch al moeten blijken dat Bleu Amigo te goedkoop was. Worden er geen voorcalculaties gemaakt door ingenieurs bij de provincie? Rekening houdend met onderhoudskosten, loonsverhogingen, complete afschrijving en vervanging? Een heel gebied is nu slecht bereikbaar voor langzaam verkeer deelnemers. En weet u wie het meeste de dupe zijn? De meest kwetsbaren uit Rozenburg die geen controlebezoek kunnen doen bij dependance St. Franciscus in Maassluis. De scholieren die in Maassluis en Brielle op school zitten. De pendelaars voor woon-werkverkeer, vaak op de fiets of scooter, met continu diensten. Nee, het wordt niet adequaat en duurzaam opgelost. Provincie, ga eens met langzaam verkeer deelnemers praten en ook met de mensen die gebruik maken van openbaar vervoer. Wij betalen nu veel meer en krijgen veel minder ervoor terug. Annemieke Puyt Maassluis