In Fenix ga je op wereldreis in je eigen stad: ‘Ook tante Toos uit Crooswijk wordt hier straks betoverd’

Open Monumentendag Het was een loods en uitgaans­plek, nu herrijst Fenix als museum uit zijn as

Wie bij een monument denkt aan fraaie architectuur, elegante zuilen of mooie bouwwerken moet op deze plek vooral door z’n oogharen kijken. Het is een havenloods met een indrukwekkend verleden, maar de entree is niet erg bemoedigend. Op Open Monumentendag worden deuren open gezet die anders gesloten blijven, zoals deze Fenix die in Rotterdam-Katendrecht bezig is uit het bouwgruis te verrijzen.