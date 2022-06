In drie weken tijd meer dan 6000 kilo drugs onderschept in Rotterdamse haven

Tussen 11 mei en 29 mei heeft de Douane ruim 3600 kilo cocaïne en ruim 2600 kilo heroïne onderschept in de Rotterdamse haven. In totaal zijn elf personen aangehouden. Zij zitten allemaal vast.

De grootste vondst werd gedaan op 29 mei. Toen werd 2624 kilo heroïne onderschept in een container geladen met zeep uit Sierra Leone. De straatwaarde daarvan is ruim 78 miljoen euro.

Op 11 mei werden de eerste twee vondsten gedaan. In een container gevuld met bananen uit Colombia werd 34 kilo cocaïne gevonden, en in een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek werd 60 kilo cocaïne gevonden.

Een dag later zagen beveiligers ‘s avonds zogeheten ‘uithalers’ binnensluipen. Ze hadden gereedschap bij zich om de koelmotor van een container te kunnen openen. In een van de containers, die wederom geladen was met bananen uit de Dominicaanse Republiek, werd 60 kilo gevonden.

Zware houten balken

Diezelfde avond werden opnieuw meerdere insluipers gezien. De douane begreep een paar dagen later waarom. In een container werd 62 kilo cocaïne gevonden. Ook lagen er gloednieuwe kettingzagen. Deze waren waarschijnlijk bedoeld om zware houten balken van een andere container door te zagen. Die container stond in Roosendaal, en er lag 889 kilo cocaïne onder de houten balken.

Naast deze container werd een zogenoemde ‘hotelcontainer’ ontdekt, dat is een container waar uithalers zich voor een langere periode in verstoppen in de hoop alle drugs rustig van het terrein af te smokkelen.

Op 19 mei vond de douane in een container 20 tassen met maar liefst 698 kilo cocaïne. Een week later werden 11 tassen met in totaal 359 kilo cocaïne aangetroffen in een container uit Panama. Op 29 mei kwamen 16 sporttassen met in totaal 400 kilo cocaïne tevoorschijn uit een container uit Brazilië. In een andere container werden twee personen en vijf tassen met in totaal 90 kilo cocaïne gevonden.

