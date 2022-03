In dit nieuwe verzorgingshuis is straks ook een vrolijke kinderopvang gevestigd

De Meerweide in IJsselmonde oogt gedateerd. Het verpleeghuis voor zo’n honderdzestig bewoners met dementie of lichamelijke klachten stamt dan ook uit 1969. Er is weliswaar dagbesteding en een Huis van de wijk ter beide zijdes aan vast geplakt, maar de wijk en zijn bewoners verdienen beter, vindt Guy Buck, voorzitter van de Raad van Bestuur van ouderenzorgorganisatie Aafje dat eigenaar is van Meerweide.

,,We hebben zeventien huizen in de Rotterdamse regio en al de nodige nieuwbouw- en renovatieprojecten achter de rug. Maar dit wordt de grootste. We gaan hier een investering doen van vijftig miljoen euro. Voor ons”, zegt Buck met gepaste trots, ,,is dat echt mega. Alles bij elkaar steken we zo ruim tweehonderd miljoen euro in renovatie en nieuwbouw van de bestaande huizen. Ondertussen denken we na over uitbreiding.”