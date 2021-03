In deze woontorens ga je de keuken en de woonkamer delen met je buren

Verpleeg­hui­zen bereiden zich voor op ‘code zwart’: 800 extra bedden en mogelijk hulp van het leger

26 februari Verpleeghuizen in de hele Rotterdamse regio bereiden zich voor op ‘code zwart’ in een mogelijke grote derde golf. Mocht het nodig zijn, dan komen er ruim 800 bedden bij. Maar waar komen de extra handen vandaan? Uitzendkrachten, inhuur en in het uiterste geval het leger, zeggen de verpleeghuizen in Rotterdam.