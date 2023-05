In deze wijk gaat de slijterij in de ban, maar houdt dat de alcoholist tegen? ‘Deze mensen hebben hulp nodig’

Fusie tussen CION en Deltasport geklapt: ‘We blijven ons inzetten voor samenwer­king’

De leden van CION en Deltasport zaten afgelopen weekeinde al in de kantine voor de vergadering waarin besluiten zouden worden genomen over de te vormen fusieclub. Ze kwamen voor niets. Ondanks maanden van voorbereiding en toestemming van de leden is de fusie tussen CION en Deltasport, dat zich op het laatste moment terugtrok, van de baan.