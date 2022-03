In deze gemeente zijn winkels op zondag dicht, maar tij lijkt te keren: ‘Het is niet meer van deze tijd’

Uit Oekraïne gevluchte man, zijn hoogzwange­re vrouw en twee kinderen vragen agenten op straat om hulp

Politieagenten in de Rotterdamse wijk Charlois hebben een mooie daad verricht. Ze zagen een gevlucht Oekraïens gezin lopen dat dringend hulp nodig had. In no time hadden ze onderdak voor het viertal gevonden.

7 maart