In de oorlog werden containers vol wapens gedropt in deze polders: ‘Dreigde helemaal mis te gaan’

‘Rozen zijn rood’. Als díe zin werd uitgesproken op Radio Oranje wisten de verzetsmannen uit de Krimpenerwaard dat het zover was. De woorden zijn in staal gevat en geplaatst op de provinciale weg N210 bij Berkenwoude, pal onder het vliegtuigkunstwerk. ,,Een sieraad”, beoordeelt Heerens (79) het nieuwe nieuwe herinneringsmonument, waar hij in 2018 als gemeenteraadslid een ontwerpvoorstel over indiende.

,,Het is een prachtig monument”, vindt ook Huig Markus (79) uit Berkenwoude. Zijn vader zat in het verzet, samen met twintig dorpsgenoten. ,,Het is uniek dat in een dorpje met zevenhonderd huizen zoveel mensen in het verzet zaten”, zegt hij. Praten deed zijn vader er later zelden over. ,,Hij heeft alles wat hij heeft meegemaakt verteld aan Piet Prins, die er een boekje over heeft gemaakt.” Trots toont hij een foto van een Delfts blauw herdenkingsbord, dat ooit is gemaakt voor de verzetsmannen uit de Krimpenerwaard. ,,Het hangt bij mij thuis. Hij was voor mijn vader, maar nu heb ik het.”