In de buurt van deze school mag gewoon weer cannabis verkocht worden onder schooltijd

Cannabis-afhaalpunt Tuda Fruta heeft in een kort geding met de gemeente Rotterdam aan het langste eind getrokken. De rechter heeft besloten dat de zaak aan de Chris Bennekerslaan in Rotterdam-Kralingen overdag open mag blijven, ondanks dat verderop in de straat een middelbare school zit. ,,Ik ben heel blij dat we gewaardeerd worden voor wat we doen en wie we zijn.’’