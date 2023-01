In Colombia staan zijn fans uren voor hem in de rij, maar hier kan Gareth nog prima over straat

Schutter doodde Maria (43) en liet kinderen urenlang met haar achter: ‘Getuigen van verschrik­ke­lijk drama’

De man die de Rotterdamse Maria (43) met kerst in haar woning zou hebben doodgeschoten, is na de daad nog urenlang in het huis gebleven. Pas ’s ochtends vertrok hij en liet-ie de kinderen, getuigen van het onwaarschijnlijke drama, achter met hun overleden moeder.

30 december