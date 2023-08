In 2030 geen daklozen meer in Rotterdam? ‘Dit is hét probleem van de stad op dit moment’

column Zelfs zonder de daklozen te zien weet je dat er in Rotterdam steeds meer bijkomen

Op het terras komt om het half uur een bedelaar voorbij. In de parken ligt de inhoud van de prullenbakken op het gras, de statiegeldblikjes eruit gevist. Naast de supermarkt zitten ze ook, vaak met een biertje in de hand, tot de politie komt. Dan vertrekken ze, voor even. Veel van hen spreken amper Nederlands. Vaak komen ze uit Oost-Europa.