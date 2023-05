Impasse in aanpak schimmelwoningen: uitverhuizing mogelijk pas over twee jaar

VIDEO Man gewond bij schietpar­tij Rotterdam-West, twee verdachten op de vlucht

Bij een schietpartij in de Hendrick Sorchstraat in Rotterdam-West is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 31-jarige man gewond geraakt. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De man werd gevonden in een portiek en bleek te zijn beschoten. Hij raakte gewond aan een been.