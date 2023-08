Illegale sekswerker op heterdaad betrapt, pand in Schiedam gesloten

update/met video Tientallen kogels afgevuurd bij ruzie op straat, gewonde man in het ziekenhuis aangehou­den

Bij een schietpartij op straat in Rotterdam-Zuid zijn donderdagavond tientallen kogels afgevuurd. Een 27-jarige man uit Hoogvliet is hierbij gewond aan zijn been geraakt. De schutter of schutters konden wegkomen voordat de politie ter plaatse kwam. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en daar aangehouden.