Ik zat, met een kroket, na te denken over mezelf toen ik buiten een vreemd schouwspel zag

Je verwacht het misschien niet, maar in hartje Rotterdam lopen acht boswach­ters rond

Boswachters in hartje centrum? Je verwacht het niet, maar in Rotterdam lopen er acht rond. Erwin Hemelop (47) is er daar een van. Samen met zijn collega’s waakt hij over de flora en fauna van de stad. ,,Mensen worden blij van groen om zich heen.”