Ik zag iets raars gebeuren in de kruidentuin...

indebuurt.nl Tips van een expert: zo houd je je Schiedamse tuin mooi tijdens de droogte

Zwemmen in de Krabbeplas in Vlaardingen, veel ijsjes eten en lekker veel vitamine D: de huidige temperaturen hebben veel voordelen. Maar er zijn ook nadelen: je planten zijn er over het algemeen minder blij mee. Hoe zorg je ervoor dat je tuin ondanks deze droogte tóch groen blijft? Expert van Milieu Centraal Sanne Janssen geeft tips.