Ik voelde me weer die stagiair van 1988

Was er op visite bij een oude bekende, de zuil van de opgerolde krant, die ik vroeger altijd bekeek als een reclame-uiting, maar in werkelijkheid een kunstwerk was. Die krant was dan niet zo’n tabloidje van nu, maar zo’n broadsheet van vroeger, waarmee je de hele eettafel kon bedekken. Een van de makers van toen - kunstenaar Hans Citroen - heeft de zuil uit 1981 onlangs een facelift gegeven, want de muurschildering was aan het Hollandse weer bijna ten onder gegaan. Nu glanst-ie weer. Het Vrije Volk heet die krant.