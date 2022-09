Ik heb een ring om mee te betalen, terwijl zij om sigaretten en shampoo vragen. Wat een ongelijkheid

Celstraf voor ‘vernederde’ ex die in rijdende metro begon te steken: angst voor nieuw geweld

Alex R. (24) probeerde, ten overstaan van andere passagiers, zijn ex dood te steken in een rijdende metro. Hij verdwijnt nu voor anderhalf jaar in de cel. De angst is groot dat hij opnieuw in de fout zal gaan.

2 september