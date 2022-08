IJsselland krijgt nieuwe revalidatie-afdeling met 36 bedden: ‘Sfeer wordt huiselijk warm en comfortabel’

De bouw is inmiddels gestart en de opening zal eind dit jaar plaatsvinden. ,,We zitten straks heel dicht bij specialistische zorg en bieden onze cliënten toch een heel andere omgeving dan het ziekenhuis”, zegt arts Menno Zomerhuis, specialist ouderengeneeskunde bij Lelie. ,,Alle diagnostiek is straks op loopafstand in hetzelfde gebouw. We hebben korte lijnen met de medisch specialisten in het ziekenhuis, waardoor we nog sneller kunnen handelen bij problemen en eenvoudig advies kunnen inwinnen.”