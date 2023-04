Iftar in Rotterdam: bij deze restaurants hebben ze een ramadan menu

Jan Willem laat vooral de leuke en kneuterige dingen in Schiedam zien: ‘Ik duik overal op’

Als er wat te doen is, dan springt hij op zijn fiets en neemt hij zijn camera mee. Of het nu gaat om het Jeneverfestival of de plaatselijke handbalclub die na 75 jaar nieuwe shirts krijg, Jan Willem de Boer is van de partij.