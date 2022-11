Achter de SchermenDe hoofdredactie van het AD beschrijft in deze rubriek waar de redactie mee bezig is. Deze week Paul van den Bosch (hoofdredacteur van alle regionale titels) over ‘huiselijk geweld’.

Volledig scherm Paul van den Bosch. © Foto DPG Media Humeyra zou nu een volwassen vrouw van 20 jaar zijn geweest, maar ze mocht niet ouder dan 16 worden. In december 2018 werd ze doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school, in het westen van Rotterdam, midden op de dag. Haar ex-vriend Bekir E. had haar de maanden ervoor gestalkt en bedreigd. Hij is veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs voor de moord op het tienermeisje, dat wanhopig hulp had gezocht bij politie en justitie.



Wanhopig én tevergeefs, zo bleek in die fietsenstalling op die decemberdag. In de Tweede Kamer werd later zelfs gedebatteerd over Humeyra, over het falen van de overheid. ,,Zorg dat zij de laatste was’’, sprak toenmalig minister Grapperhaus. Die zes woorden zijn altijd sneller uitgesproken dan uitgevoerd.

Honkvast

Begin oktober zaten verslaggever Adrianne de Koning en ik bij Tanya Hoogwerf, oud-raadslid en nu directeur van Filomena, een organisatie die in Rotterdam Rijnmond strijdt tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoewel, huiselijk? Hoogwerf begon meteen over dat woord. Wat is er eigenlijk huiselijk aan geweld? Ik heb even wat synoniemen opgezocht: gemoedelijk, gezellig, honkvast, knusjes. In de winter zijn we doorgaans huiselijker dan ’s zomers. Maar het is ook: op het huis en het huishouden betrekking houdend. Daar zit ’m de associatie met het geweld achter de voordeur of luifel wat we doorgaans huiselijk geweld noemen.

Het is in elk geval een containerbegrip dat iedereen wel meteen snapt: het is geweld door iemand die je kent, een partner, een naaste, iemand van wie je genegenheid en warmte verwacht. Daar is niks knusjes aan.

Allerzwaarste gevallen

Haar verhaal stemde ons droevig. In een metropool als Rotterdam gaat het om vele duizenden situaties die bekend zijn. Maar hoeveel blijven er nog verborgen achter die gesloten voordeur? Het is geweld tegen vrouwen, kinderen en ook mannen. Het richt gezinnen en families te gronde, beschadigt kinderen voor hun leven en kost soms slachtoffers het leven. Met haar organisatie Filomena kan Hoogwerf alleen de allerzwaarste gevallen uit Rotterdam en omstreken proberen aan te pakken, in samenwerking met politie, artsen en psychologen.

Humeyra werd op 18 december 2018 door een ex-vriend doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school.

De cijfers voor heel Nederland: elke acht dagen sterft een vrouw als gevolg van huiselijk geweld. Een kwart van alle vrouwen in ons land heeft fysiek en seksueel geweld ondergaan door een (ex-)partner. Bijna 119.000 kinderen zijn elk jaar het slachtoffer van lichamelijke en/of geestelijke mishandeling. Dat zijn dus de gevallen die wel aan de oppervlakte zijn gekomen.

Quote Elke situatie waarin politie en hulpverle­ners er op tijd bij zijn, is er één. Iedere Humeyra is er één te veel

Bij het AD schrijven wij geregeld over dit thema. Geweld tegen naasten of bekenden is helaas een part of life. Vanaf nu zetten we bij zo’n artikel in de krant en online deze tekst: Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl.

Voor lezers van AD Rotterdams Dagblad zetten we daar ook de verwijzing naar de regionale hulpdienst van Filomena bij. Media in ons land, ook wij, zetten al een aantal jaren een dergelijke tekst bij verhalen over zelfdoding.

Gaat dit helpen? Laten we het hopen. Als redactie hebben wij geen volledig zicht op de hulpdiensten. Kunnen zij een wanhoopsroep om hulp goed beantwoorden? Hebben ze genoeg mensen en werken deze niet langs elkaar heen? Laten we ook dát hopen. Wij kunnen het probleem niet oplossen maar we kunnen wel helpen. Elke situatie waarin politie en hulpverleners er op tijd bij zijn, is er één. Iedere Humeyra is er één te veel.

