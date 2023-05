Iduna (32) geeft vrouwen uit de historie herkenning met haar poëzie: ‘Pak je plek in de geschiedenis’

UPDATE Man (47) overleden bij schietpar­tij in woning in Rotterdam-West, 18-jarige verdachte aangehou­den

In een woning in de Rösener Manzstraat in Rotterdam-West is zaterdagmiddag even voor 16.00 uur geschoten. Hierbij is een 47-jarige man overleden. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht, maar is na een klopjacht rond 19.30 uur aangehouden. Het gaat om een 18-jarige jongen.