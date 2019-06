Huls gevonden na melding van schietpartij in Delfshaven

video Vechtpar­tij in chique straat mondt uit in schietpar­tij

10:48 Een vechtpartij aan de chique Waldeck Pyrmontlaan in Rotterdam-Kralingen is vanavond uitgemond in een schietpartij. De politie hield in verband met de zaak, waarbij een man gewond raakte, drie verdachten aan. Het was de tweede schietpartij deze avond.