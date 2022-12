Hulpdiensten roepen op niet weg op te gaan: meer dan tachtig ongelukken in regio

Rijkswaterstaat waarschuwt niet de weg op te gaan zolang code oranje nog van kracht is. Bij de ambulancedienst stromen de meldingen zondagavond binnen. Volgens de politie zijn er meer dan tachtig ongelukken in de regio gemeld. Zo is een vrachtwagen op de A12 bij Bleiswijk in de sloot gereden.

De A15 bij de Thomassentunnel is in beide richtingen afgesloten vanwege meerdere ongelukken. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de A15 tijdelijk dicht om de boel weer op te ruimen. ,,Vanwege de gladheid zijn auto's om hun as gaan draaien. Als het niet nodig is, ga dan niet de weg op. Als je wel moet rijden, wees dan heel voorzichtig.’’ Ook de A20 tussen Maasdijk-Oost en Maasluis is tijdelijk dicht vanwege een ongeluk.

Op de A12 bij Bleiswijk is een vrachtwagen in een sloot beland. De chauffeur is inmiddels door de hulpdiensten uit het voertuig gehaald. Hij was aanspreekbaar en kon zelf naar de ambulance lopen om nagekeken te worden.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de ambulancedienst inmiddels tientallen meldingen heeft gekregen. ,,Van valpartijen tot ongelukken met voertuigen. De meldingen komen vanuit de hele regio. Het is even alle zeilen bijzetten.’’ Ook de Veiligheidsregio roept mensen op niet naar buiten te gaan als dat niet hoeft. ,,Je moet écht voorzichtig zijn. Het is verraderlijk glad.’’

Volgens een woordvoerder van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is het momenteel 'echt alle hens aan dek.’ ,,Het is extreem druk en heel hard werken. Op dit moment liggen onze IC-bedden vol en hebben we nog tien bedden over voor opname. Maar wordt spannend of tijdens de wissel van de diensten genoeg personeel naar het ziekenhuis kan komen vanwege de gladheid.’’

Sinds een uur of zes vanavond trekt een neerslaggebied van Zeeland naar Groningen over het hele land. Aan de voorzijde van dit gebied kan het glad worden door ijzel en neerslag op een bevroren ondergrond. De gladheid kan enkele uren aanhouden. De ANWB waarschuwde eerder vandaag al voor ‘spiegelgladde wegen’.

De brandweer heeft het op dit moment nog rustig, laat een woordvoerder weten.

