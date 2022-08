Hulpdiensten redden leven bejaarde vrouw nadat bezorgde buur nét op tijd alarm slaat

De oplettende buurvrouw had gezien dat het slaapkamerraam van de bewoonster al twee dagen open stond, terwijl zij het raam normaal gesproken ’s avonds dicht doet. Omdat de buurvrouw zich zorgen maakte over de gezondheid en geen gehoor kreeg bij de bewoonster, meldde ze dit bij de politie. Volgens de meldster was het moeilijk om contact te krijgen met de oudere vrouw en meed zij zorg.

De politie kwam ter plaatse en probeerde contact te krijgen met de bewoonster, maar kreeg geen reactie. De agenten klommen vervolgens via de tuin van de buren naar de tuin van de bewoonster. Daar zagen zij door het raam het been van de vrouw uitsteken achter een stoel in de woonkamer. De politie dacht in eerste instantie dat de bewoonster niet meer in leven was, maar nadat ze het raam van de achterdeur hadden vernield, zagen ze dat het been bewoog. De agenten betraden de woning en troffen de vrouw in zeer slechte gezondheid aan. Zij is na onderzoek door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.