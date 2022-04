Hulp komt te laat: slachtoffer overleden bij brand in dijkhuisje in Hoogvliet

De brandweer rukte kort na 08.00 uur met vele manschappen uit naar de brand, toen de vlammen al uit het dijkhuisje sloegen. De melding was dat er mogelijk meer mensen in de woning vast zouden zitten. Dat bleken echter de melders te zijn, die buiten stonden.

Hulp te laat

Het lukte de brandweerlieden het slachtoffer uit het brandende huis te halen, maar de hulp kwam voor hem te laat. Hij was al overleden. Volgens buren is het hun buurman die is overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De dijk waar het huis aan ligt is afgesloten, evenals een fietspad in de buurt.