Huiveringwekkend; video legt geluid dodelijk mitrailleurvuur liquidatie vast

Column Ik was zo fucking trots op Rotterdam

13:24 Ik werk op Zuid. Tot 5 uur. Toen was de demonstratie al begonnen dus kon ik niet meer met mijn fiets over de Erasmusbrug. Ik besloot om te fietsen via de Willemsbrug zodat ik bij de Boompjes aan kon sluiten. Onderweg was het druk. Er liepen groepjes mensen met kartonnen borden in hun rugzak. Ik zag er een met “My Black Skin Is No Sin”. Mooi. Ik zette mijn fiets tegen een lantaarnpaal en zocht een plekje. Naast mij stonden vier jonge meiden die een selfie maakten. Ik denk dat ze 15, 16 jaar waren. Op hun karton stond “Black & White Unite”. Ook mooi.