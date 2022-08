Huis locoburgemeester Simons beklad met homofobe leuzen en afkorting ‘RJK’

ik zeg je Aida (17) reisde halve wereld over om in Nederland te komen: ‘In Eritrea ben je op deze leeftijd al volwassen’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Aida Simon reisde de halve wereld over om in Nederland te kunnen komen. Nu woont ze in Ridderkerk. „Ik wilde hier naar een goede school en voetbal spelen bij een club, want ik kan hard rennen.”

