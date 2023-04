Huh? Op station Zuidplein zit een zandbak verstopt

met video Veel rookontwik­ke­ling door brand in autogarage Rotterdam-Feijenoord

In een garage aan de Putsebocht in Rotterdam-Feijenoord is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brand zorgt voor flinke rookontwikkeling, waardoor meerdere omliggende woningen moesten worden ontruimd. De woningen boven de garage zijn voorlopig niet bewoonbaar.