Hugo de Jonge. Je kan hem niet vertrouwen, nog niet als je hem ziet

Ik zei: ik denk dat hij eerst begint te glimlachen. We komen tenslotte allebei uit Rotterdam. Maar dat zijn gezicht daarna betrekt. Wij hebben vaak heftige discussies gehad. Maar qua inhoud, zei ik tegen het publiek, zullen we het eens zijn over de diagnose: dat het in de jeugdzorg een puinhoop is. Maar over de oplossing staan we recht tegenover elkaar.