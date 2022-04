Hugo Borst opent Weisbard: een ruimte in Little C waar je kunst uit zijn persoonlijke collectie kunt bekijken

Schrijver en voetballiefhebber Hugo Borst opent in de Rotterdamse nieuwbouwwijk Little C een culturele ontmoetingsruimte: Weisbard. Mensen kunnen er gratis werken uit zijn persoonlijke kunstcollectie bekijken, maar er zijn ook lezingen, optredens én exposities.

Wie of wat is Weisbard?

,,Sommigen denken dat het pand naar mij vernoemd is, omdat ik een grote, grijze baard heb. Dat is niet zo. Karl Weisbard (1877-1942) was een ondernemer die in Rotterdam bioscopen en theaters had. Hij is eigenlijk de onbekendere Abraham Tuschinski. Ik wil hem eren.’’

Wat zijn je plannen?

,,Weisbard wordt een plek voor de buurt waar over kunst en cultuur gesproken wordt. Elke eerste donderdag van de maand is er een activiteit. Zo spreken Wilfried de Jong en Robert van de Roer op 5 mei met elkaar onder de noemer ‘Een fantastisch gesprek’. Na aanmelding is de toegang gratis. Per jaar zijn er vier of vijf exposities. Van jonge talenten bijvoorbeeld, of van oudere kunstenaars die vergeten dreigen te worden. En er hangen werken uit mijn eigen collectie.’’

Ben je zo’n kunstliefhebber?

,,Ik heb zo’n honderd tot 120 werken. Er hingen er veel in mijn werkruimte in de Witte de Withstraat, maar ik wilde iets groters, een openbare plek. In Weisbard laat ik zien wat ik mooi vind. Zo hangt er nu werk van Dolf Henkes en Neo Matloga, maar ook van Lionel Plak. Hij reist graag met de metro en tekent daar plattegronden van.’’

Dus je bent nu galeriehouder?

,,Ik noem mezelf liever een ‘cultureel ondernemertje’. Het is kleinschalig, daar hou ik van. Ik doe dit naast het lullen over voetbal en mijn andere werk. Het is een stichting, ik verdien er niets aan.’’

Wanneer zijn bezoekers welkom?

,,De eerste expositie van Tom Barman opent op 17 mei, maar ik zal er voor die tijd al vaak zijn. Je kunt dan binnenlopen. Ik ben altijd geïnteresseerd in mensen en verhalen. Zolang het hier maar niet over voetbal gaat.’’

Weisbard aan de Karl Weisbardstraat 175 is straks van woensdag tot en met zaterdag open van 13.00 tot 18.00 uur.

