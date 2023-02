Housefeest in de Euromast: ‘We kiezen locaties waar je normaal geen feesten verwacht’

Een houseparty op de Euromast?

,,Dat is een behoorlijke gok. Het is een dure locatie en we hebben flink wat kosten, dus wilden we quitte spelen en dan moesten we alle kaarten verkopen. Dat is binnen veertig minuten gelukt. Dat was wel een opluchting voor ons.’’

Wat gaan de mensen die een kaartje hebben weten te bemachtigen meemaken?

,,We houden een housefeest met verschillende dj’s uit de regio. We willen lokale en nog relatief onbekende artiesten de kans geven om te draaien op een feest. Daarnaast is het voor bezoekers de kans om uit hun dak te gaan op een locatie waar dat anders niet kan. En we hebben nog iets bijzonders: er komt een pianist een stuk van Beethoven spelen.’’

Beethoven op een housefeest?

,,Dat verwachten mensen niet. Ineens gaat er een spot aan op het publiek en wordt er een piano bijgehaald en gaat een pianist klassieke muziek spelen. Na een paar minuten wordt er house in gemixt en komt de headliner van de avond: Millean. In mijn hoofd klinkt het heel tof. Bezoekers hoeven het ook niet per se leuk te vinden, maar vergeten doen ze het niet.’’

Volgt er snel een tweede feestje op de Euromast?

,,We willen het graag bijzonder houden. Dus het is voor nu iets eenmaligs. We kiezen locaties waar je normaal geen feesten verwacht. We willen de gemeente laten zien dat er meer mogelijk is dan men misschien denkt. Er volgen dit jaar nog meer feesten, maar die houden we voorlopig geheim. Op ons verlanglijstje staan in ieder geval loodsen, een voetbalstadion en een museum.’’

Wat is je droomlocatie?

,,Dat is Rotterdam Centraal. Ik heb geen idee of dat mogelijk is. Daar zitten veel haken en ogen aan. Maar het zou wel heel vet zijn.’’

