Horecaondernemers over facelift Stadsplein: ‘Om het hier gezellig te maken, heb je grote terrassen nodig’

Winkelcen­trum breidt uit met horeca en terrassen: ‘We proberen er méér van te maken’

En weer gaat De Koperwiek uitbreiden. De nadruk ligt daarbij op horeca met terrassen. Want, zegt eigenaar Wereldhave, het moet meer worden dan een winkelcentrum. ,,Er zijn meer bezoekredenen om in het hart van Capelle te komen dan boodschappen doen of een broek kopen.”

2 februari