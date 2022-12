Hoofdagent (49) van Rotterdamse politie ontslagen vanwege ‘ongewenste relatie’ met vrouw

De politie spreekt van een ‘ongelijke verhouding tussen de politieman en de bewoonster’. Dit zat ’m onder meer in de ‘rol en functie’ van de agent, die in Rotterdam-Charlois actief was.



De politie heeft dit maandagmiddag via een persbericht kenbaar gemaakt. Een woordvoerder kan het nieuws niet toelichten, maar zegt wel dat de vrouw geen verdachte is in wat voor onderzoek dan ook.