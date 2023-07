Honderden peuken gevonden in put bij rookvrije Hogeschool Rotterdam

In woning gevonden dode vrouw (30) door misdrijf om het leven gekomen: ‘Dat arme meisje’

De vrouw die woensdagmiddag door de politie werd aangetroffen in een woning in de Pieter Karel Drossaartstraat in Vlaardingen is om het leven gekomen door een misdrijf. In het rijtjeshuis is het sporenonderzoek nog in volle gang. Op het stoffelijk overschot van het slachtoffer wordt sectie verricht. Buren zijn geschokt; ,,Ze was volgens mij een hartstikke lief vrouwtje.‘’