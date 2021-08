Honderden mensen in Rotterdam demonstreren tegen festivalverbod: ‘Er wordt met twee maten gemeten’

Douane onder­schept 96 kilo cocaïne in Rotterdam­se haven; straatwaar­de ruim 7 miljoen euro

18 augustus 96 kilo cocaïne, die onderweg zou zijn naar een bedrijf in Rotterdam, is vorige week woensdag onderschept door de douane bij een controle in de Rotterdamse haven. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. ,,De straatwaarde van de verdovende middelen is ruim 7 miljoen euro.’’