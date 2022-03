Honderden mensen in Rotterdam bijeen om steun te betuigen aan Oekraïne

Zo worden tientallen gevluchte Oekraïners in Rotterdam opgevangen: ‘We zijn er voor ze’

Ze hebben vaak nog blaren onder hun voeten en zijn doodvermoeid. Kinderen slapen in buggy’s, anderen zoeken via Facetime contact met familieleden die plots heel veel ver weg zijn. Verslag uit sporthal De Wielewaal in Rotterdam-Charlois, sinds dinsdagavond tijdelijk toevluchtsoord voor tientallen gevluchte Oekraïners. ,,We zijn er voor ze.”

9 maart