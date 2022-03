Honderden kilo’s coke onderschept in Rotterdamse haven tussen cadeaus uit Suriname

Politie treft in woning harddrugs en vuurwapen aan: 30-jarige man aangehou­den

De politie heeft in een woning in het centrum van Rotterdam harddrugs, een vuurwapen en een groot geldbedrag aangetroffen. Agenten doorzochten de woning aan de Bajonetstraat in verband met een onderzoek. Ze hielden een 30-jarige verdachte uit Rotterdam aan.

