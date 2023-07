Honderden duiven vliegen rond in huis, alles onder de vogelpoep: ‘Snap niet hoe je daar kunt leven’

Met video Man (48) aangehou­den in gestolen voertuig nadat agenten chemica­liën ruiken

De politie heeft vanochtend een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het rijden in een gestolen voertuig. Dat gebeurde aan de Capelseweg in Rotterdam. In de auto werden ook spullen aangetroffen die mogelijk gebruikt kunnen worden voor het produceren van synthetische drugs.