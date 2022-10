Honderden dakloze arbeidsmigranten weer terug naar eigen land of aan het werk

In 2021 zijn meer dakloze arbeidsmigranten vanuit Rotterdam teruggekeerd naar hun eigen land óf aan nieuw werk geholpen dan in eerdere jaren. Zo’n honderd vonden er weer werk, zo'n 220 gingen vrijwillig of verplicht terug naar eigen land.

,,De beste oplossing is om EU-migranten die zonder werk zijn geraakt en op straat zijn beland aan nieuw werk te helpen bij een werkgever die fatsoenlijk voor z’n mensen zorgt’’, stelt burgemeester Aboutaleb in antwoorden aan Leefbaar Rotterdam, die vragen stelde over de overlast door deze groep. ,,We hebben iedereen die kan en wil werken hard nodig.’’

Vrees voor meer buitenslapers

De zorgen over deze buitenslapers, die niet welkom zijn in de nachtopvang, zijn groot. Onlangs stelde burgemeester Ahmed Aboutaleb nog te vrezen dat de groep, die veelal afkomstig is uit Oost-Europa, verder zal groeien.

Probleem zijn de malafide uitzendbureaus, die de arbeidskrachten laten vallen zodra er geen werk is waarbij die ook hun dak boven het hoofd verliezen. Aboutaleb wil dat baan en bed niet meer aan elkaar gekoppeld mogen worden, maar zover is het nog niet.

Rotterdam ziet ‘continu een nieuwe instroom van dakloze EU-migranten’. Terwijl er in 2021 220 vrijwillige of verplicht -na het krijgen van vele boetes- naar hun eigen land gingen, zijn er nog steeds vele tientallen buitenslapers. In juli waren dit er volgens de gemeente 125, waar stichting De Ontmoeting die deze groep bijstaat in dezelfde maand 177 telde.

Geen opvang want ‘grotere instroom’

Een opvang voor deze groep om een einde te maken aan de overlast in parken, garages, portieken of trappenhuizen komt er niet. Dit zou niet helpen om een structurele oplossing te vinden. Ook zou volgens Aboutaleb een opvang tot een ‘grotere instroom’ leiden.

Er loopt wel een pilot sinds 1 juni waarbij de buitenslapers, die niet welkom zijn in de nachtopvang omdat ze elders uit de EU komen, maximaal een week in de opvang mogen slapen. In die dagen zoeken ze dan naar een nieuwe baan, of kijken of ze naar hun land van herkomst terug kunnen.

