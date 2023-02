Honderden bezoekers voor eerste opening voormalig Unileverterrein: ‘Extra supermarkt is welkom’

Zo'n vijfhonderd belangstellenden kwamen maandag naar het voormalige Unileverterrein in Rotterdam-Feijenoord. Hier wordt in de toekomst woonwijk De Kaai gebouwd, aangevuld met horeca en sport- en cultuurvoorzieningen. Voor de bouw begint, moet het gebied tot leven komen. Marc Vriens, ontwikkelmanager van VORM, vertelt hoe de eerste openstelling verliep.

Het was behoorlijk druk. Hadden jullie zóveel belangstelling verwacht?

,,We wisten van tevoren niet goed waar we rekening mee konden houden. Er is veel geflyerd, maar we hielden het bewust laagdrempelig. Je hoefde je van tevoren niet in te schrijven. Maar het was behoorlijk druk, ja!”

Wat leverde deze bijeenkomst voor jullie op?

,,Mensen konden het terrein verkennen, kennis nemen van de plannen bij informatiestands en suggesties doen voor aanpassingen. Zo blijkt dat er behoefte is aan een basisschool. Ook een extra supermarkt is welkom. Veel kleine ondernemers hebben belangstelling voor het gebied. Verder zijn we erop gewezen om de kunst- en cultuur niet te vergeten, denk bijvoorbeeld aan een theater. Rotterdam-Feijenoord heeft op dat gebied niet zoveel. Ouderen wezen ons op toekomstbestendige woningen”

Genoeg ideeën dus. Wat gaan jullie hiermee doen?

,,VORM en Amvest trekken in dit project samen op. Ons ontwerpteam gaat met alle suggesties aan de slag en integreert deze in de plannen die verder ontwikkeld worden. Overigens was deze bijeenkomst de aftrap van een hele serie waarbij mensen het terrein nog vaker kunnen bekijken en meer suggesties kunnen doen. We zijn dus nog niet klaar.”

Zijn er al mensen die een woning willen kopen?

,,We merkten genoeg interesse bij de bezoekers. Maar het is nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een woning. Daar is het te vroeg voor.”

