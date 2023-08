Hond zat onder de uitwerpselen en kon amper lopen, nu is dier opgeknapt

Jurriën laat zien wat armoede écht is: ‘Geen pretje als je voor 6 euro drie maaltijden moet maken’

Jurriën Hup weet hoe armoede voelt. Hij verloor zijn baan, kwam in een vechtscheiding terecht en kreeg flinke schulden. Hij wist zijn problemen middels schuldsanering te overwinnen, maar de zorgen over armoede blijven. Hij is lang niet de enige.