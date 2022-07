Hond Leia kreeg een ‘tweede leven’ als kunstwerk: ‘Macaber? Nee joh, helemaal niet!’

De familie Maurik uit Capelle aan den IJssel was ontroostbaar toen hun geliefde Berner sennenhond Leia op 8-jarige leeftijd overleed. Het dier was braaf en aaibaar en was als een kind voor het gezin. ,,Ze was een schat, het liefste huisdier dat je je kunt voorstellen’’, zegt moeder des huizes Monique. ,,Heel sociaal, ze deed geen vlieg kwaad. Door een samenloop van omstandigheden is ze zelfs éénmalig troosthond geweest bij een uitvaart. Zo was ze de steun en toeverlaat van een meisje van 8 dat haar moeder was verloren.’’