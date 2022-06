Hond komt om bij uitslaande brand in Rotterdam-IJsselmonde, één persoon naar het ziekenhuis

Bij een woningbrand aan het Veenoord in Rotterdam-IJsselmonde is zaterdagnacht een hond om het leven gekomen. Brandweermannen troffen het beestje in de woning waar het vuur woedde. De brand brak even na 00.30 uur uit op de achtste verdieping van de flat.

Tenminste één vrouw, de bewoonster van de woning waar het vuur uitbrak, is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de vrouw gewond is geraakt, of alleen ter controle mee moest. Vijf woningen in het complex zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard.

Vanaf de begane grond was te zien hoe de vlammen via het balkon een weg naar buiten vonden. Dat vuur was kort en hevig. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.

Quote We hoefden ons huis dan niet verplicht te verlaten, maar het het voelde niet oké om binnen te blijven

De directe woningen rondom de woning waar het vuur uitbrak werden ontruimd, maar veel andere bewoners verlieten hun huizen alsnog. Vanaf de overkant van de straat keken tientallen van hen naar het werk van de hulpdiensten in hun flat.

‘Geen rotzooi trappen, maar een waarschuwing’

,,We hoefden ons huis dan niet verplicht te verlaten, maar het het voelde niet oké om binnen te blijven’’, zei een man die met zijn vriendin aan het Veenoord woont. Hij had aanvankelijk niet door dat er brand was uitgebroken.

,,Er stonden mannen in het donker voor de flat, bij een vijvertje, wat kabaal te maken en met lichten te schijnen. Ik dacht dat ze richting de parkeerplaats liepen om daar rotzooi te trappen, maar ze wilden mensen gewoon waarschuwen dat er brand was in de flat. Binnen de kortste keren stond iedereen beneden.’’

De brandweer had het vuur kort na 02.00 uur onder controle. De meeste bewoners van het gebouw konden daarna de nacht gewoon thuis doorbrengen.

Volledig scherm De hulpdiensten waren massaal aanwezig bij het Veenoord. © MediaTV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.