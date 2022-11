Hond bang voor vuurwerk? Trek ‘m een antistressjas aan en doe ‘m een koptelefoon op

Dierenart­sen­cen­trum Rotterdam ontvangt vuurwerk­ver­bod met gejuich

Bij dierenartsencentrum Rotterdam aan de Dordtsestraatweg zijn ze ‘heel blij’ met het vuurwerkverbod. ,,We stonden te springen toen we het hoorden’’, zo laat een woordvoerster weten. ,,Je merkt dat dieren last hebben van stress. Niet alleen tijdens de jaarwisseling, maar ook in de dagen ervoor.’’

