Hond achterlaten in snikhete auto? ‘Het is een misdrijf en kan baasje zelfs voor de rechter brengen’

Na klaagzang door Van Gaal rest dé vraag: hoe nu verder met de Kuip?

‘Oude troep’, oordeelde Louis van Gaal zonder blikken of blozen over de Kuip. Niemand kan hem ongelijk geven. Maar zelfs over de koffie had hij iets op te merken. Was dat nou nodig? ,,In Rotterdam zijn we niet vies van een bakkie pleur. Lekker, zonder poespas.”

13 juni